Calciomercato Fiorentina, possibile addio di Terracciano? Parla l’agente: «Ogni anno c’è sempre un altro portiere»

Ai microfoni di Radio Sportiva, Federico Pastorello, agente tra gli altri anche di Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato del futuro del suo assistito a Firenze e non solo.

FUTURO TERRACCIANO – «Ogni anno a Firenze c’è sempre un altro portiere e lui devo dire alla fine ha sempre giocato. Ha grande volontà e personalità, è chiaro che De Gea sia un portiere straordinario con una carriera incredibile. Si sapeva che sarebbe stato difficile con lui davanti trovare spazio, ma Pietro è molto legato a Firenze e alla società e il suo contributo l’ha comunque dato sempre, anche in allenamento, oltre a essere molto contento di quanto sta facendo la Fiorentina».

INTER E FIORENTINA IN EUROPA – «L’Inter a mio avviso è dove doveva essere, in Italia sta facendo vedere col Napoli il miglior calcio. Un grosso rammarico in Europa è proprio quello della Lazio, aveva un avversario alla portata, ma la gara d’andata ha compromesso molto. Ieri ha giocato molto bene, peccato essere usciti ai rigori e in quel modo, si poteva far meglio. Peccato anche per il ranking e per il calcio italiano, è un’eliminazione che fa male, per fortuna c’è sempre la Fiorentina che in Conference va avanti ma il quinto posto in Champions ormai è andato».

TROPPE PARTITE – «Penso che onestamente i ragazzi stiano giocando tantissimo, davvero troppo. Non è un caso che ci siano infortuni sempre più ricorrenti, in Italia c’è un record di crociati saltati, ma anche in Europa. Sono spremuti i calciatori, ma al di là delle esigenze di aumentare gli introiti, siamo arrivati a un punto in cui tutto questo compromette la qualità del calcio. È arrivato il momento di non aggiungere nuovi Mondiali per club o altre manifestazioni per non aumentare lo stress a cui sono sottoposti i giocatori. Non riescono a recuperare dagli sforzi fisici che fanno e in molti non se rendono conto, pensando solo a quanto guadagnano».