Calciomercato Fiorentina, interesse concreto per Traoré. Le motivazioni dietro ad una possibile fumata bianca - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, interesse concreto per provare a prendere Traoré per cercare di potenziare ulteriormente la squadra

Hamed Junior Traorè, talentuoso centrocampista ivoriano classe 2000, è tornato a brillare dopo un periodo complicato. Giovanissimo, aveva già fatto intravedere le sue qualità in Serie A con le maglie di Empoli e Sassuolo, attirando su di sé l’attenzione di numerosi club importanti. Questo percorso lo ha poi portato in Premier League, ma la sua avventura inglese non è partita nel migliore dei modi: nella prima metà della scorsa stagione ha dovuto fare i conti con problemi fisici e, successivamente, con la malaria, che ne hanno compromesso il rendimento.

Ora, però, Traorè sembra finalmente tornato ai suoi livelli. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Ligue 1 con l’Auxerre, dove ha disputato 26 partite mettendo a segno 10 gol e servendo 2 assist. Le sue prestazioni sono state fondamentali per condurre il club francese a una tranquilla salvezza, e il suo nome è tornato a circolare tra quelli più interessanti sul mercato.

Il cartellino del giocatore è ancora di proprietà del Bournemouth, con cui ha un contratto valido fino al 2028. Tuttavia, il club inglese potrebbe decidere di cederlo nuovamente, magari a titolo definitivo, nel caso arrivassero offerte concrete e soddisfacenti.

Lo scorso anno aveva già fatto ritorno in Italia con il prestito al Napoli, ma senza lasciare un segno particolarmente incisivo. Tuttavia, quella parentesi ha dimostrato che il talento non era sparito.

Secondo quanto riportato da Labaroviola.it, c’è anche il forte interesse del calciomercato Fiorentina. Ora che sembra esserci riuscito, Traorè è pronto per una nuova avventura, forse definitiva, che potrebbe riportarlo in un grande campionato europeo.