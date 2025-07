Calciomercato Fiorentina, a breve l’ufficialità di Mattia Viti! Superate le visite mediche, manca solo la firma

Mattia Viti è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore centrale, classe 2002, in arrivo dal Nizza e attualmente nel giro della Nazionale Under 21 italiana, ha sostenuto questa mattina le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma, superandole con esito positivo.

Il giovane talento toscano ha poi lasciato la Capitale per raggiungere Firenze, dove è stato immortalato all’ingresso del Viola Park, il moderno centro sportivo della Fiorentina, pronto per firmare il contratto che lo legherà al club gigliato. Un’operazione ormai ai dettagli finali, che segna un’importante aggiunta alla rosa a disposizione del tecnico Raffaele Palladino.

Viti, cresciuto calcisticamente nell’Empoli, ha già maturato esperienze significative nonostante la giovane età. Dopo l’esordio in Serie A con i toscani, si è trasferito in Ligue 1 al Nizza, dove ha potuto confrontarsi con un campionato competitivo e migliorare sotto l’aspetto fisico e tattico. La Fiorentina punta su di lui come rinforzo per il pacchetto arretrato, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni, tra Serie A, Coppa Italia e Conference League.

L’operazione con il club francese si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che consente alla Fiorentina di testare il giocatore nel corso della prossima stagione, con la possibilità di confermarlo in pianta stabile in caso di rendimento positivo.

L’arrivo di Viti rappresenta anche un investimento sul futuro: il difensore è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e potrebbe presto ritagliarsi un ruolo importante non solo in viola, ma anche nella Nazionale maggiore.

Con la firma attesa nelle prossime ore, Mattia Viti si prepara a cominciare ufficialmente la sua nuova avventura a Firenze. La Fiorentina, dal canto suo, continua a muoversi con decisione sul mercato, rafforzando la difesa con un profilo giovane, italiano e di prospettiva.