Calciomercato Fiorentina, un nuovo obiettivo importante per rinforzare la squadra viola. Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, un nuovo obiettivo dall’estero per rinforzare la squadra viola. Ecco l’indiscrezione attuale

La Fiorentina continua a guardare oltre i confini italiani in vista della prossima finestra di calciomercato. Nel mirino del club viola c’è un nuovo attaccante esterno, e il nome caldo è quello di Alfonso Gonzalez, classe 1999, in forza al Celta Vigo. Il giocatore ha vissuto una stagione positiva in Liga, mettendo a referto 5 gol e 2 assist in 25 presenze, per un totale di 1.299 minuti giocati.

Non mancano però gli ostacoli: la concorrenza per l’esterno spagnolo è agguerrita. Tra i club interessati c’è il Sassuolo, tornato in Serie A, e anche il Como, squadra ambiziosa guidata da Cesc Fabregas.

Gonzalez, in scadenza di contratto a giugno 2025, avrebbe già firmato un preaccordo triennale con il Siviglia. Tuttavia, secondo quanto riportato da Marca, esiste una clausola rescissoria da 5 milioni di euro per svincolarsi da quell’intesa.

Anche il Villarreal monitora la situazione, rendendo il futuro dell’esterno offensivo ancora tutto da scrivere. La Fiorentina, intanto, resta alla finestra, pronta a inserirsi se si aprisse uno spiraglio.