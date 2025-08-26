Calciomercato Fiorentina, la situazione intorno a Caviglia. L'ex Juve è vicino? - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Nicolussi Caviglia nel mirino per rinforzare il centrocampo

Il calciomercato Fiorentina continua a muoversi, e tra le nuove piste seguite dalla dirigenza viola spunta il nome di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di proprietà della Juventus. L’indiscrezione arriva dal noto giornalista Alfredo Pedullà, che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X ha fatto il punto sugli interessamenti della Fiorentina in vista delle prossime settimane.

Secondo Pedullà, dopo una prima fase di riflessione e attesa, il club toscano avrebbe deciso di valutare con maggiore convinzione il profilo del giovane centrocampista. L’interesse per Nicolussi Caviglia non è legato alla situazione di Rolando Mandragora, che resterà alla Fiorentina: si tratterebbe dunque di un’aggiunta utile per allungare e rinforzare il reparto di mezzo, offrendo a Vincenzo Italiano una nuova opzione in termini di qualità e dinamismo.

Il nome di Nicolussi Caviglia è ben conosciuto dagli addetti ai lavori. Dopo un percorso segnato da infortuni, il classe 2000 è riuscito a ritrovare continuità e condizione, attirando nuovamente l’attenzione di diversi club di Serie A. Nel contesto del calciomercato Fiorentina, il suo arrivo rappresenterebbe una scelta coerente con la filosofia del club: investire su giovani di prospettiva, capaci di crescere e valorizzarsi all’interno di un progetto tecnico ben definito.

La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma la sensazione è che la Fiorentina stia preparando il terreno per un affondo nelle prossime settimane. I rapporti con la Juventus sono buoni, e un’operazione in prestito con diritto di riscatto potrebbe essere una formula gradita a entrambe le parti. Resta da capire se ci sarà la volontà del giocatore di trasferirsi a Firenze, consapevole della possibilità di giocarsi minuti importanti in una squadra che ha ambizioni europee.

Il calciomercato Fiorentina si dimostra quindi attivo e attento alle opportunità, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, uno dei reparti chiave su cui la dirigenza intende lavorare. Con l’inizio della stagione ormai alle porte, le prossime settimane saranno decisive per completare la rosa e regalare a Italiano gli ultimi tasselli mancanti.

Nicolussi Caviglia è solo uno dei nomi sul taccuino, ma potrebbe presto diventare una pedina importante nel centrocampo viola.