Calciomercato Fiorentina, tutto caos in casa viola: De Gea potrebbe lasciare se... - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, De Gea pronto a dire addio alla squadra viola? La situazione attuale dei toscani

Il Calciomercato Fiorentina potrebbe essere profondamente condizionato dall’esito della stagione in corso, soprattutto se dovesse concretizzarsi lo scenario più temuto: la retrocessione in Serie B. In quel caso, uno dei temi principali riguarderebbe il futuro di David De Gea, il cui percorso in viola appare sempre più in bilico.

Il portiere spagnolo sta vivendo una fase complicata della sua carriera, segnata da un rendimento ben al di sotto delle aspettative nella sua seconda stagione a Firenze. Dopo un primo anno discreto, De Gea non è riuscito a confermarsi, incappando in una serie di errori che hanno inciso pesantemente sui risultati della squadra. Le sue prestazioni opache sono diventate uno dei simboli delle difficoltà della Fiorentina, attualmente relegata all’ultimo posto in classifica e seriamente a rischio retrocessione.

Nel contesto del Calciomercato Fiorentina, la posizione del portiere madrileno è oggetto di valutazioni approfondite. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, l’ingaggio percepito da De Gea, aumentato dopo il rinnovo contrattuale firmato la scorsa estate, rappresenterebbe un costo insostenibile per un club impegnato in Serie B. Un fattore determinante che renderebbe quasi inevitabile la separazione tra il giocatore e la società viola in caso di discesa di categoria.

La Fiorentina, infatti, sarebbe costretta a una profonda revisione del monte ingaggi e della rosa, puntando su profili più giovani e sostenibili dal punto di vista economico. In questo scenario, De Gea difficilmente accetterebbe di restare, anche per motivi legati al prestigio personale e alle ambizioni professionali, preferendo probabilmente cercare una nuova sistemazione all’estero.

Il Calciomercato Fiorentina dovrebbe quindi affrontare una vera e propria rivoluzione, con la necessità di individuare un nuovo portiere titolare e di ridisegnare l’assetto difensivo. La possibile partenza di De Gea segnerebbe la fine di un progetto iniziato con grandi aspettative ma mai realmente decollato.

Molto dipenderà, naturalmente, dall’epilogo della stagione. La salvezza potrebbe riaprire scenari differenti, ma in caso contrario il futuro di De Gea appare sempre più lontano da Firenze, diventando uno dei dossier più delicati del prossimo Calciomercato Fiorentina.

