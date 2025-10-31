 Calciomercato Fiorentina, tutto fatto per il rinnovo di Mandragora. Ecco le ultime novità - Calcio News 24
Calciomercato Fiorentina, tutto fatto per il rinnovo di Mandragora. Ecco le ultime novità

15 minuti ago

Mandragora MG0 8768

Calciomercato Fiorentina: Mandragora rinnova fino al 2028. La situazione attuale della squadra viola

Rolando Mandragora resterà alla Fiorentina: il centrocampista classe 1997 ha ufficialmente prolungato il suo contratto con il club viola, mettendo fine a qualsiasi speculazione sul suo futuro. Secondo quanto confermato anche da Labaroviola.com, l’accordo prevede un rinnovo fino al 2028, con opzione per la stagione successiva fino al 2029, a fronte di un ingaggio di 1,8 milioni di euro a stagione più bonus legati a presenze e risultati.

Secondo quanto raccolto da TMW, rinnovo di Mandragora rappresenta una notizia importante nel panorama del Calciomercato Fiorentina, confermando l’intenzione della società di blindare i suoi giocatori chiave e di costruire una squadra competitiva sia per la Serie A sia per le competizioni europee. La conferma del centrocampista arriva in un momento in cui la squadra viola sta cercando di consolidare la propria identità sul campo e di mantenere una rosa stabile, evitando cessioni che potrebbero indebolire il progetto tecnico di mister Italiano.

Mandragora, arrivato a Firenze dopo diverse esperienze in Italia, ha sempre dimostrato attaccamento ai colori viola e disponibilità a mettersi a disposizione della squadra. La sua volontà di restare a Firenze, anche nei momenti più difficili, ha giocato un ruolo decisivo nelle trattative. La società, dal canto suo, ha voluto premiare la professionalità e la costanza del centrocampista, riconoscendogli un contratto importante e confermando il ruolo centrale che avrà nel progetto tecnico.

Il rinnovo di Mandragora è anche un segnale chiaro ai tifosi e agli altri giocatori: la Fiorentina punta a trattenere i suoi punti di riferimento e a costruire un gruppo stabile e motivato. Nel contesto del Calciomercato Fiorentina, questo rinnovo potrebbe influenzare anche altre trattative in entrata e in uscita, dando stabilità alla mediana e consentendo alla dirigenza di lavorare su eventuali innesti senza dover sostituire un giocatore insostituibile.

In sintesi, Mandragora rimane un elemento fondamentale per la Fiorentina, e la sua permanenza garantisce continuità e qualità al centrocampo. Secondo quanto confermato anche da Labaroviola.com, il centrocampista continuerà a rappresentare un pilastro del progetto tecnico della società, incarnando professionalità e dedizione. Il rinnovo, quindi, non solo soddisfa le esigenze del club e del giocatore, ma invia anche un messaggio chiaro a tutto l’ambiente: la Fiorentina intende costruire una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a lottare per obiettivi importanti nelle stagioni a venire.

