Calciomercato Fiorentina, una rivale pronta a trattare per il difensore Pongracic. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: il Torino punta Pongracic, ma i viola fanno muro

Il Calciomercato Fiorentina entra in una fase delicata, con il club impegnato non solo a completare la rosa in entrata, ma anche a respingere gli assalti delle altre squadre per i suoi giocatori. Nelle ultime ore è emerso l’interesse concreto del Torino per Marin Pongracic, difensore che si è imposto con autorità durante il precampionato viola.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club granata si è rimesso in moto sul mercato alla ricerca di un rinforzo difensivo dopo il recente infortunio di Ismajli, che sarà costretto ai box per almeno un mese a causa di una lesione muscolare. Il tecnico Marco Baroni ha dunque chiesto un innesto immediato, e il profilo individuato da Vagnati è proprio quello del centrale croato attualmente alla Fiorentina.

Tuttavia, dal punto di vista del calciomercato Fiorentina, la cessione di Pongracic appare estremamente complicata. Il giocatore ha infatti disputato tutte le amichevoli estive da titolare, dimostrando affidabilità, fisicità e una buona intesa con il resto del reparto difensivo. Il tecnico Stefano Pioli lo considera una pedina fondamentale per la nuova stagione e difficilmente darà il via libera alla sua partenza, soprattutto a pochi giorni dall’inizio del campionato.

La Fiorentina, infatti, ha costruito una rosa equilibrata e competitiva, puntando su una difesa solida e ben collaudata. Cedere Pongracic ora, senza un’alternativa già pronta, rappresenterebbe un rischio che la dirigenza viola non sembra intenzionata a correre. Inoltre, il giocatore ha espresso più volte la volontà di rimanere a Firenze e di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Il Calciomercato della Fiorentina prosegue quindi con grande attenzione: oltre agli eventuali ultimi colpi in entrata, la priorità è blindare i giocatori considerati essenziali per il progetto tecnico. Pongracic rientra pienamente in questa categoria, e al momento non sembrano esserci le condizioni per una sua partenza.

Nonostante l’interesse del Torino, il club gigliato ha dunque tutta l’intenzione di resistere alle pressioni, confermando la volontà di costruire una squadra solida e ambiziosa. Il calciomercato Fiorentina, in questa fase finale, sarà quindi improntato più sulla difesa delle proprie certezze che su operazioni clamorose in uscita.