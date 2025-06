Calciomercato Fiorentina, chi sarà il prossimo vice Kean? La dirigenza viola ha messo nel mirino quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, continua a muoversi la ricerca del famoso vice Kean. Ecco la situazione con un profilo osservato attentamente

Il calciomercato Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato, alla ricerca di profili giovani, talentuosi e già pronti per il salto di qualità. Tra i nomi più seguiti in queste settimane c’è quello di Cristian Shpendi, attaccante classe 2003 reduce da una stagione esaltante con la maglia del Cesena, in cui ha dimostrato tutto il suo potenziale nel campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da TuttoCesena, i viola sarebbero tornati con forza sulle tracce del centravanti albanese, già seguito con attenzione nello scorso mercato di gennaio. All’epoca, il Cesena aveva deciso di non cedere il suo gioiello, blindandolo con una valutazione importante, superiore ai 10 milioni di euro. Una cifra che aveva scoraggiato molti club, ma che ora potrebbe tornare attuale, considerando l’intenzione della Fiorentina di investire su un attaccante giovane da far crescere accanto a Moise Kean.

La dirigenza gigliata, alla luce delle difficoltà avute in questa stagione nel trovare continuità sotto porta, vuole evitare di ripetere gli stessi errori. Con l’arrivo imminente di un nuovo allenatore, che dovrà rilanciare il progetto tecnico, l’obiettivo della società è quello di dare subito al nuovo tecnico una rosa completa, con alternative valide in tutti i reparti. In attacco, la priorità è trovare un vice Kean (o un titolare, nel caso in cui l’azzurro non restasse), e Shpendi sembra rispondere perfettamente all’identikit tracciato.

Il giovane attaccante albanese ha chiuso la stagione con numeri importanti in Serie B, attirando l’interesse non solo della Fiorentina, ma anche di altri club italiani. In particolare, Torino e Bologna stanno seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. Il rischio di un’asta è concreto, ma la Fiorentina parte in vantaggio per un motivo chiaro: i primi sondaggi sono stati fatti mesi fa, e la società viola ha mantenuto contatti costanti con l’entourage del giocatore. Inoltre, Shpendi gradirebbe il salto in Serie A in una piazza ambiziosa ma allo stesso tempo ideale per crescere, e Firenze, con la sua tradizione e il progetto in costruzione, rappresenterebbe una tappa perfetta.

Non è un mistero che la Fiorentina stia cercando di ringiovanire l’organico, puntando su calciatori di prospettiva e potenzialmente rivendibili in futuro. Shpendi rientra pienamente in questa visione: talento, tecnica, senso del gol e una fame da attaccante vero, elementi che lo rendono un profilo appetibile anche in chiave futura.

Resta ora da capire se il Cesena sarà disposto a trattare su basi più flessibili o se manterrà la richiesta superiore ai 10 milioni. La Fiorentina, dal canto suo, è pronta a fare sul serio: l’obiettivo è chiudere l’operazione prima che la concorrenza si faccia troppo pressante.

In attesa di novità ufficiali, una cosa è certa: Cristian Shpendi è tornato prepotentemente nei radar della Fiorentina, che sembra intenzionata a non lasciarselo sfuggire questa volta.