Calciomercato Fiorentina, Vlahovic a un passo dal rinnovo

Niente cessione per Dusan Vlahovic: la Fiorentina blinda il giovane centravanti serbo con il rinnovo del contratto

Niente da fare per l’Inter, la Juve e le altre pretendenti al cartellino di Dusan Vlahovic. Secondo Sky Sport, il giovane attaccante serbo sarebbe adesso ad un passo dal rinnovo contrattuale con la Fiorentina.

Vlahovic era nel mirino dei campioni d’Italia, ma le alte richieste del club viola avevano fatto desistere la dirigenza di Viale della liberazione per il dopo Lukaku. Assalto fallito anche per l’Atletico Madrid, che negli ultimi giorni aveva intensificato il pressing per portare il giocatore in Spagna. Alla fine, però, a spuntarla è stata la Fiorentina con il patron Commisso che ha convinto Vlahovic a restare a Firenze.