Calciomercato Fiorentina, Zanoli diventa la priorità assoluta per rinforzare la fascia. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Zanoli nel mirino, ma si valutano anche Fortini e Zortea

Il calciomercato Fiorentina si accende sul fronte esterni difensivi, con il nome di Alessandro Zanoli che torna d’attualità. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la Viola è in corsa con il Bologna per assicurarsi il laterale destro di proprietà del Napoli, reduce da una buona stagione in prestito al Genoa.

Il Napoli, ora sotto la guida tecnica di Antonio Conte, ha già fatto sapere di non voler puntare su Zanoli per il futuro. Il giocatore è quindi fuori dal progetto tecnico e sul mercato a titolo definitivo. In questo contesto, la Fiorentina, alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra, ha manifestato un interesse concreto, anche se non ancora definitivo.

L’obiettivo della società viola è fornire all’allenatore – che per ora rimane Vincenzo Italiano, in attesa di conferme ufficiali – un’alternativa valida a Dodô, che sta recuperando da un lungo infortunio. Zanoli, con le sue caratteristiche di spinta e fisicità, sarebbe un profilo ideale per allungare le rotazioni e garantire equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Tuttavia, prima di affondare il colpo, il calciomercato Fiorentina vuole prendere tempo per valutare attentamente tutte le opzioni. Tra queste, c’è anche il giovane Fortini, che sarà osservato attentamente durante un periodo in Inghilterra. Soltanto dopo questa valutazione, la dirigenza deciderà se procedere con l’acquisto di Zanoli o orientarsi su altre soluzioni.

In parallelo, resta vivo anche l’interesse per Nadir Zortea, esterno di proprietà dell’Atalanta attualmente in forza al Cagliari. Il suo profilo piace da tempo alla dirigenza gigliata, che ne apprezza l’adattabilità e la capacità di giocare su entrambe le fasce, offrendo così più opzioni tattiche al tecnico.

Il calciomercato della Fiorentina si sta quindi muovendo con attenzione e strategia, senza forzare operazioni affrettate ma valutando ogni profilo in base alla visione tecnica del club e alle esigenze della rosa. Il ruolo di terzino destro è una delle priorità, e il casting è ufficialmente aperto.

Con Zanoli, Fortini e Zortea sulla lista, il calciomercato Fiorentina è entrato in una fase di valutazione cruciale: l’obiettivo è garantire qualità e profondità in un ruolo chiave per la prossima stagione.