Calciomercato Fiorentina, occhi su Zanoli per quanto riguarda la fascia destra. Ecco la situazione - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: occhi su Zanoli per la fascia destra. La situazione della squadra viola

Il Calciomercato Fiorentina continua a muoversi con attenzione e strategia, soprattutto per rinforzare la fascia destra difensiva. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il club viola sta seguendo da vicino Alessandro Zanoli, esterno di proprietà del Napoli reduce da una stagione positiva in prestito al Genoa. Nonostante il buon rendimento, il club ligure ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, e Zanoli è rientrato a Napoli, dove però non sembra rientrare nei piani di Antonio Conte.

La Fiorentina, che ha bisogno di alternative sulla corsia destra, potrebbe cogliere l’occasione per portare Zanoli a Firenze. Il profilo del terzino classe 2000 interessa particolarmente alla dirigenza viola per diversi motivi: la giovane età, la già discreta esperienza in Serie A e la possibilità di inserirlo gradualmente all’interno del progetto tecnico.

Nel contesto del Calciomercato Fiorentina, Zanoli potrebbe arrivare come sostituto di Dodô, qualora il brasiliano dovesse partire alle condizioni ritenute accettabili dal club. In alternativa, l’esterno del Napoli potrebbe essere impiegato come vice Dodô, garantendo una rotazione più ampia e affidabile nel corso della stagione.

Anche il Bologna aveva mostrato interesse per Zanoli nelle scorse settimane, ma la trattativa si è arenata dopo che il Napoli avrebbe chiesto di inserire nell’operazione nomi importanti come Beukema o Ndoye. Una richiesta considerata troppo alta dalla dirigenza rossoblù, che ha momentaneamente sospeso i contatti.

La Fiorentina, invece, potrebbe avere maggiori margini di manovra e flessibilità, soprattutto se dovesse cedere uno dei propri esterni, aprendo così spazio per l’ingresso del terzino partenopeo. La situazione resta in evoluzione, ma i contatti tra i viola e il Napoli sono stati avviati, e non si esclude che nei prossimi giorni possano esserci sviluppi concreti.

Il Calciomercato Fiorentina dimostra così ancora una volta grande attenzione non solo ai grandi nomi, ma anche ai profili giovani e funzionali al progetto tecnico. Zanoli rappresenta un’opportunità concreta per rinforzare la rosa senza stravolgere l’equilibrio economico della società.