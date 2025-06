Calciomercato Fiorentina, occhi puntati per Zanoli. Occhio ad una grande concorrenza in estate - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: occhi puntati su Alessandro Zanoli, duello con il Bologna per il giovane esterno classe 2000

Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo e tra gli obiettivi principali figura Alessandro Zanoli, terzino destro di proprietà del Napoli, reduce da una stagione positiva in prestito al Genoa. Il club viola, secondo quanto riportato da Labaroviola.it, sta monitorando da vicino la situazione del laterale classe 2000, che non rientra più nei piani del club partenopeo e non verrà trattenuto sotto il Vesuvio.

Zanoli, che nella scorsa stagione con la maglia del Grifone ha collezionato 31 presenze e una rete, si è distinto per affidabilità, corsa e capacità di adattamento alle diverse fasi del gioco. Il Napoli, tuttavia, non ha intenzione di reintegrarlo in rosa, e per questo il suo futuro è destinato ad essere lontano da Castel Volturno. Il calciomercato Fiorentina, consapevole del potenziale del giocatore, ha intensificato i contatti con il club azzurro, cercando di anticipare la concorrenza.

A contendere Zanoli alla Viola c’è il Bologna, che segue con interesse l’evolversi della trattativa. Il club felsineo è inserito in una dinamica di mercato incrociata: il Napoli, infatti, ha manifestato un forte interesse per Dan Ndoye, esterno svizzero che ha ben figurato proprio agli ordini di Italiano nella scorsa stagione in Emilia. I colloqui tra Napoli e Bologna proseguono, ma anche la Fiorentina resta vigile e mantiene viva la propria posizione con frequenti contatti diretti con la dirigenza napoletana.

Il calciomercato Fiorentina è quindi focalizzato su operazioni mirate, che possano garantire alla squadra di Stefano Pioli – nuovo tecnico dopo l’addio di Palladino – profili funzionali al suo progetto tattico. Zanoli rappresenta un’opzione concreta per rafforzare la fascia destra, zona del campo su cui i viola intendono intervenire con decisione.

Va ricordato che, oltre all’esperienza al Genoa, Zanoli ha già giocato in Serie A anche con Salernitana e Sampdoria, confermandosi un giocatore affidabile e in costante crescita. La Fiorentina, in un mercato sempre più competitivo, dovrà muoversi rapidamente per battere la concorrenza e chiudere l’affare.

Il calciomercato Fiorentina si prospetta attivo e strategico: Zanoli potrebbe essere uno dei primi tasselli della nuova era viola.