Calciomercato Fiorentina, occhi puntati su Zortea. Quanto chiede il Cagliari per il terzino? - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: occhi puntati su Zortea, offerta al Cagliari per l’esterno destro. La situazione

Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo, e tra i nomi sul taccuino della dirigenza viola spunta quello di Nadir Zortea, esterno destro classe 1999 che si è messo in grande evidenza nell’ultima stagione con la maglia del Cagliari. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club toscano avrebbe già avviato i primi contatti con la società sarda per sondare la disponibilità al trasferimento del giocatore.

Il calciomercato Fiorentina, alla ricerca di rinforzi sulle corsie laterali, avrebbe presentato una proposta per acquisire Zortea con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una modalità che offre margine di manovra sia sotto il profilo economico che tecnico, consentendo ai viola di testare il calciatore in un nuovo contesto prima di decidere se procedere con un investimento definitivo.

Zortea rappresenta un profilo molto interessante per il progetto viola: ex Atalanta, è dotato di buona corsa, spinta offensiva, capacità di cross e una certa confidenza con la porta avversaria. I suoi numeri parlano chiaro: 6 gol e 2 assist nella stagione appena conclusa, prestazioni che lo hanno reso uno dei migliori esterni della Serie A nel suo ruolo. Un profilo giovane ma già esperto, ideale per una squadra come la Fiorentina che punta al salto di qualità.

Tuttavia, il calciomercato Fiorentina dovrà fare i conti con la valutazione del Cagliari. Il club del presidente Tommaso Giulini ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore attorno agli 8 milioni di euro, cifra che riflette l’importanza del calciatore nell’economia della rosa rossoblù. Una valutazione alta, che potrebbe complicare la trattativa, ma che non chiude la porta a una possibile intesa tra i due club.

La Fiorentina ora dovrà decidere se rilanciare, magari chiedendo un’opzione di riscatto più accessibile, oppure virare su altri profili. Nel frattempo, Zortea osserva con interesse: Firenze rappresenterebbe per lui un’importante occasione di crescita, in una piazza ambiziosa e in un progetto tecnico competitivo.

Il calciomercato Fiorentina prosegue dunque con attenzione e strategia, alla ricerca di colpi mirati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.