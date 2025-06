Calciomercato Genoa, ad un passo quel grande fuoriclasse! Affare in chiusura per i rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, Gronbaek a un passo, affare in chiusura con il Rennes. La situazione attuale

Il calciomercato Genoa entra nel vivo con una trattativa che potrebbe chiudersi a stretto giro. I rossoblù sono vicinissimi all’acquisto di Albert Gronbaek, trequartista danese classe 2001 attualmente in forza al Rennes. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l’operazione è in fase molto avanzata e potrebbe essere definita già nelle prossime ore.

Dopo i primi contatti avvenuti nella serata di ieri, il calciomercato Genoa ha intensificato i dialoghi con il club francese. Le due società stanno lavorando su una formula di trasferimento che sembra mettere tutti d’accordo: prestito con diritto di riscatto. Un’opzione che garantisce flessibilità al club ligure e una possibile valorizzazione futura per i francesi. Una scelta strategica che rispecchia le linee guida del calciomercato Genoa, sempre attento a cogliere occasioni a basso rischio ma con potenziale elevato.

Albert Gronbaek, nell’ultima stagione, ha collezionato 23 presenze ufficiali tra Ligue 1 e coppe. Pur non essendo stato un protagonista assoluto, il giocatore ha mostrato buona intelligenza tattica e una discreta capacità di adattamento. Parliamo di un profilo giovane e versatile, in grado di giocare sia da trequartista puro che da mezzala offensiva.

Per il calciomercato Genoa, che nella prossima stagione punta a consolidare la propria posizione in Serie A, Gronbaek rappresenta un innesto interessante in ottica presente e futura. Il suo arrivo aggiungerebbe qualità e alternative sulla trequarti, settore nevralgico per le ambizioni tattiche del tecnico. Il club più antico d’Italia, anche in questa sessione di mercato, conferma la volontà di investire su giovani talenti europei.

All’interno del calciomercato Genoa, Gronbaek si inserisce come una pedina su cui scommettere. Il suo profilo risponde perfettamente alla filosofia rossoblù: calciatori giovani, con margini di crescita e desiderosi di rilanciarsi in un campionato competitivo come la Serie A.

L’intesa tra le parti è ormai vicina. Restano da limare gli ultimi dettagli burocratici prima dell’annuncio ufficiale, ma il futuro di Gronbaek sembra ormai tracciato. Il calciomercato Genoa si prepara così a mettere a segno un colpo in prospettiva, in attesa di ulteriori movimenti nei prossimi giorni.