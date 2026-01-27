Calciomercato Genoa, trattativa ai dettagli per quel centrocampista: che colpo del Grifone! I dettagli

Calciomercato Genoa, affare ai dettagli per il nuovo centrocampista: il Grifone prepara un colpo di grande prospettiva



Il Genoa si avvicina sempre di più ad Amorim: la trattativa è ormai in fase avanzata e restano soltanto da definire gli ultimi dettagli. Il blitz in Portogallo del direttore sportivo Diego Lopez ha dato un’accelerata decisiva, avvicinando il classe 2005 alla sua prima esperienza nel calcio italiano.

Nelle scorse ore, il ds rossoblù si è recato in Portogallo proprio per trattare e provare a chiudere l’operazione. Tra i numerosi profili monitorati dal club per quel ruolo, il brasiliano sembra essere quello destinato a spuntarla, grazie anche alla volontà del Genoa di chiudere rapidamente.

Amorim, che in questa stagione ha collezionato 21 presenze e due gol con l’Alverca, ha già maturato esperienze in Brasile con Fortaleza e Athletic, prima dell’attuale avventura portoghese. Ora per lui si avvicina il salto in Serie A. Lo riporta Di Marzio

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet