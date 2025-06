Calciomercato Genoa, colpo sulla trequarti! Un nuovo Albert pronto a far innamorare i tifosi: arriva Grønbæk dal Rennes!

Genoa, colpo sulla trequarti: in arrivo Albert Grønbæk dal Rennes

Il Genoa ha messo a segno un colpo importante per rinforzare la trequarti in vista della stagione 2025/26. La società rossoblù è pronta ad accogliere Albert Grønbæk, talento danese classe 2001, che arriva dal Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Secondo quanto riportato da SkySport, l’accordo tra i club è stato raggiunto e il trasferimento sarà ufficializzato a breve.

Le visite mediche di Grønbæk con il Genoa sono già programmate per lunedì 23 giugno, mentre il suo arrivo a Genova è atteso nelle prossime ore. Un innesto strategico per il tecnico Patrick Vieira, che potrà contare su un giocatore tecnico e dinamico, in grado di offrire qualità e profondità nel reparto offensivo.

Grønbæk arriva dal Rennes dopo un’esperienza in prestito al Southampton

Nell’ultima stagione, Albert Grønbæk ha vissuto un’annata divisa tra il Rennes e il Southampton, dove ha militato in prestito nella seconda metà della stagione. Nonostante alcune difficoltà, il giovane danese ha messo insieme 23 presenze stagionali, acquisendo esperienza nei principali campionati europei.

Il calciomercato del Genoa si muove anche in relazione al possibile addio di Albert Gudmundsson, su cui resta forte l’interesse della Fiorentina. Proprio per questo, il club ligure ha voluto anticipare i tempi, assicurandosi un profilo giovane ma già pronto per la Serie A.

Un’opportunità di rilancio in Italia per Grønbæk

Per Grønbæk, l’approdo in Serie A rappresenta una grande opportunità di rilancio: a soli 23 anni, ha già mostrato qualità tecniche importanti e ora cercherà di affermarsi nel campionato italiano. Il Genoa, da parte sua, punta su di lui per dare più imprevedibilità e talento alla manovra offensiva.