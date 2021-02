Calciomercato Genoa: a sorpresa, un attaccante verso il Basilea

La sessione di calciomercato si è appena chiusa ma non smettono di registrarsi colpi in entrata e in uscita. Ecco le ultime sul Genoa

Il calciomercato, come il denaro, non dorme mai. Arrivano nuove indiscrezioni relative ad un affare di mercato che coinvolge Inter e Genoa. Come riportato da Sky Sport sarebbe in partenza il classe 2001 Darian Males.

Per l’attaccante svizzero una sola presenza quest’anno con la maglia del Grifone, 23′ in Coppa Italia contro la Juventus: il Basilea lo vuole ed il mercato in Svizzera chiude il 15 febbraio.