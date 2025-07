Calciomercato Genoa, pronto un nuovo colpo per la difesa? La situazione attuale dei rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Mattia Bani verso il Palermo, affare in chiusura. Ecco la situazione attuale dei rossoblu

Il Calciomercato Genoa si muove anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore Mattia Bani è sempre più vicino al trasferimento al Palermo, pronto a iniziare una nuova avventura in Serie B sotto la guida di Filippo Inzaghi. I rosanero avevano messo il centrale rossoblù in cima alla lista dei rinforzi per la difesa, e ora l’operazione sembra essere arrivata alle fasi finali.

Il classe 1993 è pronto a lasciare il Genoa dopo tre stagioni in cui ha contribuito in modo importante, sia in Serie A che in B, con esperienza, fisicità e leadership. Il club siciliano ha spinto con decisione per assicurarselo, ritenendolo un profilo ideale per costruire una retroguardia solida in vista dell’obiettivo promozione.

L’accordo tra le parti è praticamente definito: 2 milioni di euro andranno al Genoa per il cartellino del giocatore, mentre Bani firmerà un contratto triennale con il Palermo. Si attende solo l’ufficialità per sancire la conclusione dell’affare.

Per il Calciomercato Genoa, si tratta di una cessione importante che potrebbe aprire la strada a nuovi movimenti in entrata nel reparto difensivo. La dirigenza rossoblù, impegnata a costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio la nuova stagione in Serie A, dovrà ora valutare se e come sostituire Bani, magari puntando su un profilo giovane o su un centrale d’esperienza.

Mattia Bani, ex Parma e Bologna, è pronto a ripartire da Palermo con un ruolo da protagonista. La sua esperienza sarà preziosa per una squadra che punta al salto di categoria e ha bisogno di certezze in ogni reparto. Per lui si tratta di una sfida stimolante, dopo anni trascorsi tra massima serie e cadetteria.

In sintesi, il Calciomercato Genoa si arricchisce di una nuova uscita che potrebbe rappresentare un’opportunità sia per il giocatore che per il club, in vista di ulteriori operazioni da concretizzare nelle prossime settimane.