Calciomercato Genoa, De Winter distratto dal mercato? Ecco cosa è successo durante l'ultima amichevole - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: caso De Winter, il difensore belga sembra già con la testa altrove

Il calciomercato Genoa potrebbe presto dover gestire una situazione delicata che riguarda Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in casa rossoblù starebbe montando un vero e proprio “caso” legato al comportamento e al rendimento del giovane ex Juventus, apparso fuori fase e poco concentrato durante l’ultima amichevole contro la selezione universitaria giapponese.

Durante il test disputato ieri pomeriggio, De Winter è sembrato distratto e impreciso, commettendo errori banali per un giocatore del suo livello, che nella scorsa stagione aveva dimostrato affidabilità e personalità. Prestazioni del genere non passano inosservate, soprattutto in un momento cruciale come quello della preparazione estiva.

Il tecnico Vieira ha deciso di sostituirlo già al minuto 51, richiamandolo in panchina per inserire profili più in forma come Vásquez e Ostigard, apparsi decisamente più reattivi e concentrati. Un cambio tecnico che, secondo gli osservatori, potrebbe nascondere un malessere più profondo del giocatore, che avrebbe già la testa rivolta altrove, forse in attesa di una chiamata importante dal mercato.

Al momento, non risultano offerte ufficiali per De Winter, ma il suo atteggiamento alimenta le voci attorno a una possibile partenza. Il calciomercato Genoa, che finora ha cercato di mantenere una certa continuità nel reparto arretrato, potrebbe dover cambiare strategia se dovesse arrivare una proposta concreta per il centrale belga. In tal caso, la società si troverebbe costretta a valutare alternative valide, senza però snaturare l’identità costruita negli ultimi mesi.

Il Genoa, intenzionato a vivere una stagione da protagonista in Serie A, non può permettersi distrazioni o cali di tensione in una fase decisiva della preparazione estiva. La dirigenza è consapevole dell’importanza di ogni singolo elemento nella rosa e monitorerà da vicino la situazione legata a De Winter nei prossimi giorni.

Il calciomercato Genoa, quindi, si arricchisce di un nuovo fronte da seguire con attenzione. Se De Winter confermerà l’intenzione di cambiare aria, il club dovrà intervenire rapidamente per garantire al tecnico Gilardino alternative all’altezza. Le prossime settimane si preannunciano decisive per il futuro del difensore e per gli equilibri della retroguardia rossoblù.