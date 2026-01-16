Calciomercato Genoa, vicinissimo l’arrivo di Dagasso dal Pescara! Battuta la concorrenza, ecco cosa manca

Calciomercato Genoa, Dagasso a un passo: rossoblù in vantaggio sulla concorrenza, ultimi dettagli per la chiusura

Il Genoa è ormai vicinissimo a chiudere per Matteo Dagasso, centrocampista classe 2004 che si è messo in grande evidenza nella prima parte di stagione con il Pescara. Il club ligure ha presentato una nuova offerta e il trasferimento in rossoblù sembra a un passo, in attesa soltanto dell’ultimo via libera da parte della dirigenza. Lo riporta Di Marzio.

Nonostante il pressing del Venezia, intenzionato a restare in corsa fino all’ultimo per il giovane talento, il Genoa appare ora in netto vantaggio. Dagasso, protagonista anche con la Nazionale U21 — con cui ha già collezionato due gol in sei presenze — è considerato uno dei profili più interessanti del panorama italiano e il club ligure sembra aver preso il controllo della trattativa.

Il centrocampista, autore di un gol e quattro assist in 17 partite di Serie B, ha già avuto un primo contatto con Daniele De Rossi e attende soltanto la definizione degli ultimi dettagli per completare il trasferimento. L’affare è ormai alle battute finali e il Genoa si prepara ad accogliere uno dei giovani più promettenti del campionato cadetto.

