Calciomercato Genoa, De Winter sempre nel mirino di una big di Serie A. Fissato il prezzo - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Inter su De Winter e Frendrup, i rossoblù fissano il prezzo

Il calciomercato Genoa entra nel vivo e continua a incrociarsi con i movimenti dei grandi club di Serie A. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Inter ha messo nel mirino due dei talenti più interessanti della rosa rossoblù: Koni De Winter e Morten Frendrup.

La dirigenza del Genoa ha già tracciato le linee guida per affrontare le possibili offerte in arrivo. Per De Winter, difensore centrale belga classe 2002, la valutazione è di circa 25 milioni di euro. Il giocatore è reduce da una stagione molto positiva e viene considerato una delle rivelazioni del campionato. Tuttavia, il suo passaggio all’Inter dipenderà da un’eventuale cessione in casa nerazzurra: solo in caso di uscita di Yann Bisseck, Marotta potrebbe affondare il colpo per De Winter.

Diversa la situazione per Frendrup, centrocampista danese che ha impressionato per continuità, intensità e capacità di adattarsi a diversi ruoli. Anche su di lui l’Inter ha acceso i riflettori, ma il suo trasferimento potrebbe concretizzarsi solo dopo l’uscita di Piotr Zielinski, destinato a lasciare Milano. Il Genoa ha fissato il prezzo per Frendrup a 20 milioni di euro, ritenendo il giocatore una pedina chiave per il proprio progetto, ma aperto a valutare offerte concrete.

In alternativa a Frendrup, l’Inter guarda anche in casa Parma, dove piace Adrian Bernabé, ma i rossoblù restano attenti alle mosse dei nerazzurri, consapevoli di poter ottenere una plusvalenza importante da due dei loro giocatori più richiesti.

Il calciomercato del Genoa è dunque in fermento, ma la linea del club è chiara: vendere solo in caso di offerte adeguate e reinvestire con intelligenza per mantenere competitiva la squadra. L’obiettivo della società ligure è quello di costruire una rosa solida, capace di confermarsi in Serie A e di continuare a valorizzare giovani talenti.

Con Inter in agguato e diverse big pronte a muoversi, il calciomercato Genoa potrebbe riservare ancora molte sorprese nelle prossime settimane. Tutto dipenderà dalle uscite dei club interessati e dalla volontà del Genoa di cedere solo alle giuste condizioni.