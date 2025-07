Calciomercato Genoa, De Winter vicino all'addio? Quel club vuole fare sul serio - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi puntati su De Winter, possibile affare con l’Inter. La situazione attuale dei rossoblu

Il calciomercato Genoa potrebbe presto vivere una nuova fase calda, con il difensore Koni De Winter al centro di interessi importanti. Il belga classe 2002, uno dei pilastri della retroguardia rossoblù, è infatti finito nel mirino dell’Inter, pronta a intervenire sul mercato in caso di partenza di Yann Aurel Bisseck.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com e confermato da La Gazzetta dello Sport, Bisseck è nuovamente al centro di attenzioni provenienti dalla Premier League. Dopo il no dell’Inter ai 20 milioni offerti un anno fa dal West Ham, ora sarebbe il Crystal Palace a spingere forte con un’offerta da 32 milioni di euro per il difensore tedesco. Un’offerta che potrebbe convincere i nerazzurri a cedere l’ex Aarhus, arrivato a Milano per 7,2 milioni e ora valutato più del quadruplo.

Qualora Bisseck lasciasse Milano, l’Inter avrebbe già individuato il possibile sostituto proprio in casa Genoa. Koni De Winter è il nome in cima alla lista. Il difensore belga, sotto contratto con il Grifone fino al 2028, ha collezionato 57 presenze, 3 reti e un assist con la maglia rossoblù. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il Genoa lo ha acquistato per 8 milioni di euro, ma la Vecchia Signora conserva ancora il 20% sulla futura rivendita, oltre a 2 milioni legati a eventuali bonus.

Il calciomercato Genoa dunque potrebbe essere condizionato dalle mosse dell’Inter, con una possibile offerta in arrivo per De Winter. Il centrale belga guadagna attualmente 400 mila euro netti a stagione (740 mila lordi) e rappresenta una delle migliori intuizioni della dirigenza ligure nelle ultime stagioni.

Il club rossoblù si trova così a un bivio: trattenere un giocatore chiave per costruire continuità oppure monetizzare un’importante plusvalenza. La scelta dipenderà anche dalle alternative che il Genoa riuscirà a trovare sul mercato e dalla cifra finale che l’Inter sarà disposta a mettere sul tavolo.

Il calciomercato Genoa resta dunque in fermento, con possibili incastri che coinvolgono top club e che potrebbero aprire scenari inattesi nelle prossime settimane.