Calciomercato Genoa, occhi puntati su quel giocatore per sostituire degnamente De Winter. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi puntati su Facundo Gonzalez, nuovo obiettivo dalla Juventus. La situazione

Il calciomercato Genoa continua a muoversi con intelligenza e lungimiranza, come dimostra la strategia ormai consolidata del direttore sportivo Marco Ottolini. Dopo il successo ottenuto con l’innesto di Koni De Winter, prelevato dalla Juventus, il Grifone guarda ancora una volta in casa bianconera. Questa volta il nome sul taccuino è quello di Facundo Gonzalez, giovane difensore uruguaiano reduce da un anno di crescita importante in Olanda, al Feyenoord.

La filosofia del Genoa è chiara: investire su talenti giovani e strutturati, capaci di adattarsi a più ruoli e crescere nel progetto rossoblù. De Winter si è rivelato un vero colpo: centrale, braccetto o terzino, il suo valore è cresciuto esponenzialmente. Ora il Genoa sogna di ripetere l’operazione con Gonzalez, difensore mancino classe 2003, già transitato anche dalla Sampdoria.

Facundo Gonzalez ha costruito gran parte della sua formazione calcistica in Spagna, tra Espanyol e Valencia, prima di approdare alla Juventus nell’estate 2023. Con i bianconeri non ha trovato spazio, così è stato girato prima alla Samp e poi al Feyenoord. Ora, il calciomercato Genoa lo mette al centro di un possibile nuovo affare.

Difensore di grande fisicità, solido nel gioco aereo, Gonzalez è abile nell’impostazione dal basso e nei cambi di gioco lunghi. Può agire sia da braccetto in una difesa a tre che da centrale sinistro in una linea a quattro. La sua capacità di verticalizzare velocemente si sposa perfettamente con le richieste tattiche di mister Vieira, che cerca costruzione rapida e ampiezza nella manovra.

Convocato anche dalla nazionale maggiore uruguaiana – pur senza esordire – Gonzalez rappresenta un prospetto di livello, e il Genoa punta a trasformarlo in una nuova scommessa vincente. Il calciomercato Genoa si conferma attento e ambizioso, alla ricerca di profili giovani ma già pronti per il salto definitivo in Serie A.

Se l’affare andrà in porto, Facundo Gonzalez potrebbe diventare un altro gioiello a disposizione del Grifone.