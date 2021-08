Calciomercato Genoa: frenata con lo Spezia per il triplo scambio Destro, Nzola e Agudelo

Frenata nella notte tra Genoa e Spezia per il triplo scambio di mercato tra Destro, Nzola ed Agudelo: i dettagli

Brusca frenata nella notte tra Genoa e Spezia nella trattativa che vedeva coinvolti Nzola, Agudelo e Destro. L’affare sembrava ormai in dirittura d’arrivo ma nelle ultime ore si è entrati in stand-by.

Come riporta Gianluca Di Marzio lo Spezia aveva provato ad inserire nella trattativa il prestito di Semper e un altro giovane difensore rossoblù. Un tentativo bloccato da Preziosi che, al momento, ha bloccato l’affare. La situazione adesso prevede che Destro possa restare alla corte di Ballardini, Agudelo invece potrebbe comunque andare allo Spezia da Thiago Motta (che tanto lo aveva cercato e voluto) mentre per Nzola riflessioni in corso: si sta decidendo se lasciarlo andare al Genoa oppure no.