Calciomercato Genoa, Frendrup pronto a dire addio alla squadra rossoblu. Si allunga la fila per il centrocampista - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, Frendrup nel mirino sia dei club di Serie A che, soprattutto, esteri. Ecco la situazione attuale in casa rossoblu

Il Calciomercato Genoa si anima con l’interesse di diverse squadre per uno dei suoi giocatori più importanti della stagione: Morten Frendrup. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, alla ricerca di rinforzi di qualità in vista della prossima stagione.

Frendrup, classe 2001, è stato uno degli uomini chiave del calciomercato Genoa nella stagione appena conclusa. Il suo rendimento costante, la capacità di coprire più ruoli a centrocampo e la grinta che mette in ogni partita non sono passati inosservati. La sua duttilità e l’intensità che garantisce in mezzo al campo lo rendono un profilo appetibile per molti club, sia in Italia che all’estero.

Il club ligure, consapevole del valore del giocatore, non ha intenzione di svenderlo. Sempre secondo la Gazzetta, la richiesta del calciomercato Genoa per Frendrup si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che rispecchia l’importanza che il centrocampista ha acquisito nel progetto tecnico rossoblù. La valutazione elevata non sembra però spaventare la Fiorentina, che sta monitorando la situazione con attenzione.

Ma la Viola non è l’unica pretendente. Anche alcuni club della Premier League e della Bundesliga avrebbero messo gli occhi su Frendrup. Si parla di società di medio-alta classifica, pronte a investire su un centrocampista giovane ma già maturo tatticamente, e che ha dimostrato di poter reggere il livello della Serie A. Le sirene inglesi e tedesche rappresentano una minaccia concreta per il Genoa, che dovrà difendersi dagli assalti per mantenere in rosa uno dei suoi elementi più preziosi.

Il calciomercato del Genoa potrebbe quindi ruotare attorno al futuro del centrocampista danese. Se da un lato la cessione di Frendrup garantirebbe un’importante entrata economica, utile per rafforzare la rosa in più reparti, dall’altro la sua partenza rischierebbe di indebolire il centrocampo, reparto in cui è stato un vero e proprio motore nella stagione 2024/25.

Il direttore sportivo del Genoa, insieme a mister Vieira, dovrà dunque valutare attentamente la situazione. Il club ligure ha costruito la sua recente salvezza e crescita in Serie A puntando su una base solida, composta da giovani talenti come Frendrup, ma anche da elementi di esperienza. Privarsi del danese potrebbe essere una scelta rischiosa, a meno che non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile, che consenta al Genoa di reinvestire efficacemente sul mercato.

In ogni caso, il nome di Frendrup sarà uno dei più caldi del Calciomercato Genoa nelle prossime settimane. I tifosi rossoblù attendono sviluppi con apprensione, sperando che la dirigenza riesca a trattenere il giocatore o, in alternativa, a sostituirlo adeguatamente. L’estate si preannuncia movimentata sotto la Lanterna, e Frendrup potrebbe essere il primo tassello di una sessione di mercato che si prospetta intensa e decisiva per il futuro del club.