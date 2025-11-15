Calciomercato Genoa, Frendrup fortemente ricercato dalle big. Ecco la situazione attuale dei rossoblu

Calciomercato Genoa: Frendrup tra Juventus e Inter, sfida estiva in arrivo. Ecco la situazione attuale

Il Calciomercato Genoa entra nel vivo con uno dei protagonisti più chiacchierati del momento: Morten Frendrup. Il centrocampista danese, classe 2001, è al centro dell’attenzione di Juventus e Inter, pronte a contendersi il giovane talento del club ligure. La Vecchia Signora ha individuato in Frendrup un rinforzo ideale per il centrocampo, un giocatore capace di unire dinamismo, quantità e qualità di palleggio. L’obiettivo della Juventus è chiaro: dare a Luciano Spalletti un elemento in grado di sbloccare la mediana e liberare Teun Koopmeiners dal ruolo di emergenza in difesa.

La concorrenza sul Calciomercato Genoa è agguerrita. Anche l’Inter segue con attenzione il nazionale danese, cercando di inserire nel proprio progetto un centrocampista giovane e pronto a una crescita importante. La squadra nerazzurra punta a svecchiare la rosa e vede in Frendrup un investimento strategico per la prossima generazione. Lo scontro tra bianconeri e nerazzurri potrebbe accendersi già nelle prossime sessioni di mercato, con il Genoa pronto a giocare un ruolo decisivo nella trattativa.

Dal canto suo, il Genoa non ha alcuna intenzione di svendere il proprio talento. Il club ligure valuta Frendrup circa 15 milioni di euro, cifra che non spaventa le due grandi interessate, ma che rende chiaro come il Grifone voglia cedere solo alle condizioni giuste. Per questo, un’eventuale cessione a gennaio appare complessa: il Genoa potrebbe scegliere di trattenere il centrocampista fino all’estate per massimizzare il rendimento e il prezzo del cartellino, sfruttando anche l’interesse crescente delle big italiane e di alcuni club esteri.

Sul piano tattico, Frendrup rappresenta una soluzione perfetta per la Juventus. Spalletti ha bisogno di un centrocampista in grado di gestire il ritmo della squadra, risolvendo anche il nodo creato dall’impiego di Manuel Locatelli in regia. L’arrivo del danese consentirebbe al tecnico di liberare Koopmeiners dai compiti difensivi e di rendere più equilibrata la manovra bianconera, migliorando sia l’aspetto offensivo sia quello di copertura.

In sintesi, il Calciomercato Genoa si prepara a vivere settimane caldissime. Juventus e Inter osservano da vicino Frendrup, pronte a sfidarsi per assicurarsi un giovane centrocampista dal grande potenziale. La decisione finale potrebbe arrivare già a gennaio, ma tutto lascia pensare che la vera battaglia si accenderà in estate, quando il prezzo del cartellino potrebbe salire e la concorrenza internazionale renderebbe la trattativa ancora più interessante. Il destino di Frendrup è, dunque, uno dei temi più attesi del prossimo mercato.

