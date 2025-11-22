Calciomercato Genoa, Frendrup rimane? Intanto una big lo boccia nonostante il potenziale a centrocampo

Calciomercato Genoa, Inter: bocciato Frendrup. Chivu vuole un solo rinforzo a gennaio: ecco il nome

Nel mondo del Calciomercato Genoa, uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane è quello di Morten Frendrup, centrocampista danese che ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A grazie alle sue prestazioni solide e alla sua crescita costante. Tuttavia, secondo quanto emerso nelle ultime ore, il suo percorso non incrocerà quello dell’Inter. La società nerazzurra, infatti, ha deciso di non affondare il colpo, scartando il profilo del mediano rossoblù nonostante il suo valore sia stato riconosciuto nell’ambiente del Calciomercato Genoa.

A rivelare questa svolta è stato il giornalista Pasquale Guarro, che ha spiegato come gli uomini mercato dell’Inter abbiano valutato Frendrup, arrivando però rapidamente alla conclusione che le sue caratteristiche non rispondono alle esigenze tecniche di Cristian Chivu. Nel contesto del Calciomercato Genoa, questa bocciatura sorprende solo in parte, perché l’Inter sta puntando un profilo completamente diverso per rinforzare la mediana già a gennaio.

Il vero obiettivo, infatti, rimane Manu Koné, oggi colonna del centrocampo della Roma. Nonostante il giocatore non sia legato al Calciomercato Genoa, il suo nome domina i piani dell’Inter da mesi, tanto che la dirigenza nerazzurra non ha mai abbandonato il sogno di portarlo a Milano. Le difficoltà sono evidenti: la Roma è una diretta concorrente per lo scudetto, e per questo trattare con i giallorossi a metà stagione è tutt’altro che semplice. Ma la determinazione dell’Inter è alimentata soprattutto da Chivu, che considera Koné il profilo perfetto per dare un salto di qualità alla sua squadra.

Secondo quanto riportato, il tecnico nerazzurro vede nel francese di origini ivoriane l’unico giocatore per cui sarebbe disposto a spingere la società a un sacrificio economico importante. In quest’ottica, la scelta di accantonare Frendrup non rappresenta soltanto una decisione tecnica, ma anche una strategia chiara: concentrare tutte le forze su un singolo obiettivo, senza disperdere risorse. Una linea che influenza indirettamente anche le dinamiche del Calciomercato Genoa, che vede così allontanarsi un potenziale acquirente di prestigio per il suo giovane centrocampista.

La dirigenza nerazzurra sta ora valutando ogni possibile apertura per un nuovo assalto a Koné, sperando che le condizioni di mercato possano cambiare nelle prossime settimane. Per il momento, una cosa è certa: il Calciomercato Genoa continuerà a monitorare la situazione di Frendrup, mentre l’Inter guarda altrove con un obiettivo chiaro e ambizioso.

