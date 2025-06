Calciomercato Genoa, fatta per Gronbaek dal Rennes: la formula e le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Genoa, con la trattativa per Albert Gronbaek del Rennes. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa è molto vicino a chiudere l’acquisto di Albert Gronbaek, trequartista danese classe 2001. La trattativa con il Rennes è ormai in dirittura d’arrivo, con l’intesa raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche. Reduce da una stagione poco fortunata tra Rennes e Southampton, Gronbaek cerca rilancio e continuità. Il Genoa, che deve ancora definire il futuro di Gudmundsson — sul quale c’è l’interesse concreto della Fiorentina — ha deciso di muoversi in anticipo per offrire a Vieira una nuova opzione di qualità sulla trequarti.