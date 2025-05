Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo

Come riportato da Secolo XIX in edicola, Albert Gudmundsson potrebbe essere una pedina chiave del calciomercato del Genoa.

Il giocatore islandese, attualmente alla Fiorentina, tra infortuni e scelte tattiche, non ha vissuto al meglio la sua situazione a Firenze e potrebbe tornare alla casa madre per via del possibile mancato riscatto, fissato a 17 mln, a favore dei viola.

Il suo ritorno in rossoblù sarebbe ben accolto dai tifosi, che sognano in grande, ma resta un grosso ostacolo: uno stipendio, aumentato a 2 milioni netti con la firma per la Fiorentina, che resta fuori portata per il Genoa, squadra in cui il giocatore ne percepiva quasi la metà.