Calciomercato Genoa, due giocatori potrebbero sconvolgere l'estate. L'indiscrezione rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, la situazione in vista dell’estate: quei due giocatori rossoblu potrebbe lasciare la baracca. Le ultime

Per il calciomercato Genoa non ci sono solo i movimenti in entrata a tenere banco in queste settimane di mercato, ma anche diverse situazioni delicate in uscita, in particolare quelle legate a giocatori attualmente in prestito. Tra i nomi più rilevanti ci sono quelli di Alessandro Vogliacco e Albert Gudmundsson, entrambi ceduti con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Partendo da Vogliacco, il difensore centrale pugliese è approdato al Parma nell’ultima sessione di mercato, con l’obiettivo di trovare continuità e minuti in campo. Tuttavia, il suo percorso in gialloblù non è andato esattamente secondo i piani. Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dei ducali, subentrato a Fabio Pecchia, il minutaggio di Vogliacco è calato drasticamente, mettendo in discussione l’idea di una conferma da parte del club emiliano. Nonostante ciò, il Parma starebbe valutando comunque l’opportunità di prolungare l’accordo con il Genoa, magari rinegoziando i termini economici del riscatto o ipotizzando un nuovo prestito.

Diversa, ma altrettanto incerta, è la situazione di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è passato alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso, una mossa che ha attirato l’attenzione per il valore tecnico del giocatore e per le potenzialità inespresse che avrebbe potuto mostrare in un contesto competitivo come quello viola. Tuttavia, la Fiorentina non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Le prestazioni offerte dal giocatore non sembrano aver convinto del tutto lo staff tecnico, e la dirigenza viola è attualmente chiamata a scegliere se esercitare o meno il diritto di riscatto previsto nell’accordo.

Per il Genoa, queste due situazioni rappresentano snodi cruciali nella costruzione della rosa per la prossima stagione. La possibile cessione definitiva di Gudmundsson potrebbe garantire una cifra importante da reinvestire sul mercato, mentre la gestione del caso Vogliacco richiede una riflessione attenta per evitare di perdere un giocatore ancora giovane e con margini di crescita, senza ottenere un adeguato ritorno economico o tecnico.

Con il mercato che entra nel vivo, il club rossoblù attende risposte dalle società coinvolte, consapevole che le decisioni su questi due giocatori incideranno non solo sulla pianificazione sportiva, ma anche sulla gestione finanziaria delle prossime operazioni.