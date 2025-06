Calciomercato Genoa, occhi puntati su Karlsson. Per i rossoblu è una grande occasione vista quella situazione - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, occhi fortemente puntati sull’attaccante Karlsson. Ecco ultime novità di Serie A

Il futuro di Jesper Karlsson potrebbe ancora essere in Serie A. L’esterno offensivo svedese, attualmente in prestito al Lecce, non verrà riscattato dal club salentino e il suo ritorno al Bologna, proprietario del cartellino, appare solo temporaneo. L’esperienza in Puglia, pur non essendo straordinaria dal punto di vista statistico, ha permesso al giocatore di mettersi in mostra e ora ci sarebbe l’assalto del calciomercato Genoa.

Karlsson al Bologna

Karlsson era arrivato al Bologna nell’estate del 2023, dopo un convincente percorso con l’AZ Alkmaar in Eredivisie, dove aveva attirato l’attenzione grazie alla sua capacità di dribbling, alla velocità e a un buon senso del gol. L’investimento del Bologna era stato importante (si parla di circa 11 milioni di euro), ma l’impatto con la Serie A si è rivelato più complicato del previsto. Tra infortuni, difficoltà di ambientamento e concorrenza interna, il rendimento dell’esterno è stato altalenante.

Una svolta

La svolta è arrivata con il passaggio in prestito al Lecce, avvenuto nel gennaio 2025. In un contesto meno competitivo, Karlsson ha ritrovato minuti, fiducia e una certa regolarità in campo. Nonostante non abbia inciso in modo clamoroso sulle sorti del club pugliese, il giocatore ha comunque mostrato segnali di ripresa, sufficienti a riaccendere l’interesse di alcuni club italiani.

Calciomercato Genoa, si punta all’assalto su Karlsson

Ed è qui che entra in gioco il calciomercato Genoa. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando, il club ligure sarebbe fortemente interessato a Karlsson per la prossima stagione. Il calciomercato Genoa, reduce da una stagione positiva in Serie A sotto la guida di Vieira, è alla ricerca di rinforzi per alzare l’asticella. Il reparto offensivo è una delle priorità del calciomercato rossoblù, e il profilo dello svedese si adatta bene all’identikit cercato dalla dirigenza.

Karlsson è un’ala destra di piede mancino, capace di giocare anche sulla fascia opposta o come trequartista. Le sue qualità tecniche, unite a una discreta esperienza europea, potrebbero fare comodo al calciomercato Genoa, che mira a costruire una squadra sempre più competitiva. Inoltre, il suo cartellino non dovrebbe avere un costo proibitivo, soprattutto considerando che il Bologna non sembra più intenzionato a puntare forte su di lui.

L’AZ Alkmaar, suo ex club, aveva manifestato un iniziale interesse per riportarlo in Olanda, ma le ultime indiscrezioni parlano di un futuro ancora italiano per Karlsson. Il Genoa potrebbe approfittare di questa situazione per piazzare un colpo interessante nel prossimo calciomercato estivo.

Sarà dunque interessante seguire l’evoluzione della trattativa. Se le parti troveranno un accordo, Karlsson potrebbe diventare uno dei volti nuovi del calciomercato Genoa per la stagione 2025/26. Un’occasione per rilanciarsi definitivamente in Serie A e per contribuire al progetto di crescita del club ligure.