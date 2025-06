Calciomercato Genoa, si lavora per un nuovo attaccante: Simeone può tornare, ipotesi Nzola

Il Genoa si muove con decisione sul mercato per potenziare il reparto offensivo in vista della stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù sta valutando due nomi ben noti al panorama della Serie A: Giovanni Simeone e M’Bala Nzola.

Simeone-Genoa: ritorno in Italia possibile

Il primo obiettivo del Genoa è Giovanni Simeone, attaccante argentino attualmente in uscita dal Napoli. Il “Cholito”, figlio del tecnico Diego Simeone, conosce bene il campionato italiano e ha già vestito la maglia rossoblù nella stagione 2016/17, lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi. Su di lui, però, c’è anche l’interesse del Pisa, pronto a sfidare il Genoa per assicurarsi l’esperto centravanti. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma il ritorno in Liguria del classe ’95 potrebbe rappresentare un colpo importante per l’attacco genoano.

Nzola: opzione gradita a Gilardino

L’altra pista seguita dalla dirigenza ligure porta a M’Bala Nzola, reduce da un’esperienza in prestito in Ligue 1. L’attaccante angolano, già allenato da Alberto Gilardino durante la comune esperienza allo Spezia, resta un profilo molto apprezzato anche dal nuovo tecnico Patrick Vieira, che potrebbe contare su di lui per dare maggiore fisicità e profondità all’attacco. Il rientro in Italia di Nzola sembra una possibilità concreta, e il Genoa sta monitorando da vicino la situazione contrattuale del giocatore.

Attacco Genoa 2025/26: caccia ai gol

Con l’obiettivo di garantire un attacco più prolifico, la dirigenza rossoblù valuterà nelle prossime settimane quale delle due operazioni si rivelerà più conveniente. Entrambi i profili rappresentano rinforzi di qualità ed esperienza, ideali per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A. Il calciomercato del Genoa è solo all’inizio, ma i primi nomi fanno già sognare i tifosi del Grifone.