Calciomercato Genoa, Enrico Preziosi scatenato: dopo Kouamè e Spinelli, il Grifone ha messo nel mirino Marcus Rohden del Crotone per il centrocampo, ecco i dettagli

Il Genoa è tra le società più attive in ottica mercato in Serie A e non ha intenzione di fermarsi qui. Oggi Christian Kouamè sosterrà le visite mediche di rito per poi raggiungere i compagni nel ritiro di Neustift, così come l’argentino Spinelli. Per la Primavera i rossoblu si sono assicurato il classe 1999 Nicolò Simeoni, prelevato dal Venezia, mentre per il centrocampo il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha le idee chiare ed è pronto a lanciare l’assalto per Marcus Rohden, ventiseienne di proprietà Crotone: registrati i primi contatti tra i due club, con lo svedese che è pronto a vivere una nuova avventura nella massima serie dopo la retrocessione degli Squali in Serie B. Qualità e quantità, caratteristiche necessarie per la mediana di mister Davide Ballardini…

Oltre Gonzalo Maroni, gioiellino di 19 anni di proprietà Boca Juniors che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, il Genoa è pronto ad assestare un altro colpo di mercato: Rohden è arrivato in Calabria nell’estate 2016 dall’Elfsborg per 500 mila euro ed è stato tra i migliori in casa rossoblu nell’ultima stagione. Ventotto presenze e due reti tra Serie A e Coppa Italia, prestazioni che gli hanno permesso di partecipare al Mondiale di Russia 2018 con la formazione allenata dal commissario tecnico Andersson, nonostante non abbia trovato spazio da protagonista a differenza delle gare di qualificazione. Ora c’è il Genoa, con Davide Ballardini che potrebbe avere a disposizione un calciatore duttile di qualità: nato mediano, lo svedese nato a Varnamo è stato schierato sia da Davide Nicola che da Walter Zenga come esterno destro. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni dunque, il Genoa è pronto a regalare al suo tecnico un altro innesto…