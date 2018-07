Genoa attivo sul mercato: Kouamé in arrivo, Maroni nel mirino

Il Genoa si muove sul mercato: oltre a Romulo, in arrivo due attaccanti, un centrocampista ed un difensore

E’ un Genoa molto attivo sul mercato quello delle ultime ore. Dopo l’arrivo di Romulo, stando a quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù ha messo nel mirino Gonzalo Maroni, centrocampista classe 1999 in forza al Boca Juniors. Il giocatore, che piaceva anche al Milan, dovrebbe rinnovare con il proprio club per poi lasciarlo in prestito.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, siamo agli sgoccioli per la trattativa che porterà in Liguria Kouamé: la società di Preziosi, infatti, ha concluso l’affare con il Cittadella sulla base di 5 milioni più bonus. Oltre all’ivoriano, arriverà anche l’argentino Spinelli. Infine, è in fase di chiusura anche la trattativa che porterà in rossoblu Lisandro Lopez, difensore del Benfica che negli ultimi 6 mesi ha vestito la maglia dell’Inter.