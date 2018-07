Romulo, visite e firma con il Genoa: «Faremo grandi cose. Sogno la Nazionale»

Nuovo colpo di mercato per il Genoa: è fatta per Romulo. Il giocatore è in Italia per le visite mediche. Ecco le sue prime parole

Ormai ci siamo: Romulo può essere considerato un nuovo giocatore del Genoa. Il club rossoblù ha messo il turbo nelle ultime ore e ha trovato l’accordo con l’entourage del giocatore, per un importante colpo a parametro zero. L’esperto laterale destro, abile a ricoprire anche il ruolo di mezz’ala e di esterno d’attacco alto, può diventare un jolly importantissimo per mister Davide Ballardini. Il calciatore è sbarcato a Milano ieri pomeriggio ed è partito immediatamente per Genova per sottoporsi alle visite mediche con il Grifone e per iniziare così ufficialmente la nuova avventura con la maglia del Genoa. Il laterale destro ha parlato a Sky Sport al momento del suo arrivo, confermando la sua voglia di Grifone e ha parlato anche dei suoi obiettivi personali futuri.

«Sono veramente contento di essere arrivato al Genoa – dice il giocatore all’arrivo a Milano – Darò tutto, come ho sempre fatto, per questa importante maglia. Sono molto felice e farò di tutto affinché questa si trasformi in un’avventura vincente. Il presidente mi ha voluto tanto e ha fatto un grande sforzo per avermi e io sono venuto al Genoa anche per questo motivo. Ballardini? Mi aveva cercato già a gennaio ma non potevo lasciare il Verona, dovevo dare una mano al club per la salvezza. Ringrazio il Verona per quello che mi ha dato ma ora sono qui e penso al Genoa. Sono arrivato in un grande club, con un grande allenatore e spero di ripagare la tanta fiducia che mi è stata data». Chiosa sui suoi obiettivi personali: «La Nazionale? Per me rimane un sogno e farò di tutto per realizzarlo. Sono sicuro che il Genoa mi darà l’opportunità di mettermi in mostra e magari mi darà l’opportunità anche per un ritorno in Nazionale».