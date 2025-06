Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Miretti? I rossoblu tra le richieste della Juve (e quelle di Vieira) - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, al lavoro la squadra rossoblu per cercare di trattenere il centrocampista Miretti. La situazione con la Juve

Il futuro di Fabio Miretti potrebbe ancora una volta allontanarsi da Torino. Il giovane centrocampista della Juventus, rientrato recentemente dopo un infortunio alla spalla, non sembra destinato a restare in bianconero per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza juventina starebbe valutando la possibilità di cederlo nuovamente in prestito, per garantirgli maggiore spazio e continuità in un ambiente dove possa crescere ulteriormente.

In pole position per assicurarsi le prestazioni di Miretti c’è il calciomercato Genoa, club che lo ha preso in prestito proprio l’ultima stagione. La squadra rossoblù, allenata da Karel Vieira, sarebbe pronta a riaccogliere con entusiasmo il centrocampista, dopo la positiva esperienza precedente. Il Genoa ha apprezzato non solo le qualità tecniche e tattiche del giocatore, ma anche la sua mentalità professionale e la capacità di adattarsi rapidamente agli schemi e alle esigenze del gruppo.

Le due società sarebbero attualmente al lavoro per definire i dettagli dell’accordo. L’ipotesi più concreta è quella di un prestito con diritto di riscatto, che si aggirerebbe tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una formula che permetterebbe alla Juventus di monitorare l’evoluzione del calciatore e, in caso di ulteriore crescita, di mantenere un certo controllo sul suo futuro.

Anche da parte del giocatore c’è apertura totale verso un ritorno in Liguria. Miretti si è trovato bene a Genova: ha avuto l’opportunità di giocare con regolarità, inserirsi in un progetto tecnico stimolante e sentirsi parte integrante della squadra. Una continuità di impiego che alla Juventus, almeno per ora, potrebbe essere difficile da garantire, considerando la concorrenza nel reparto di centrocampo.

L’obiettivo della Juventus è permettere a Miretti di maturare ancora, senza però perderlo di vista. La cessione temporanea, in questo senso, rappresenta una strategia utile sia per il giocatore che per la società: il Genoa avrebbe un rinforzo di qualità per la mediana, mentre i bianconeri continuerebbero a far crescere uno dei talenti più interessanti usciti dal proprio vivaio.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, con le parti che puntano a chiudere in tempi brevi. Se tutto andrà come previsto, Fabio Miretti potrebbe presto tornare a vestire la maglia del Genoa, con l’obiettivo di confermarsi e rilanciarsi in ottica futura.