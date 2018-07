Calciomercato Genoa, dirigenza rossoblu al lavoro per rinforzare il reparto arretrato: Cristian Molinaro e Leandro Castan possibili eredi di Diego Laxalt e Armando Izzo

Il Genoa è certamente tra le squadre più attive sul mercato. Dopo aver chiuso gli affari Federico Valietti, laterale destro classe 1999, e Ionut Radu, estremo difensore romeno, con l’Inter, i rossoblu sono al lavoro per rimpolpare il reparto arretrato. Per la mediana è infatti arrivato Sandro, brasiliano reduce dalla positiva parentesi al Benevento, e ora il direttore sportivo Giorgio Perinetti è al lavoro per consegnare a mister Ballardini rinforzi di spessore per la difesa. Molto dipenderà anche dal capitolo uscite: Armando Izzo piace a numerosi club, in particolare a Torino e Sassuolo, mentre Diego Laxalt fa gola anche in Europa: protagonista al Mondiale 2018 con la maglia dell’Uruguay, il laterale sinistro potrebbe essere ceduto a peso d’oro.

Calciomercato Genoa: occhi su Molinaro e Castan

E il Genoa sta monitorando i possibili sostituti di Diego Laxalt e di Armando Izzo. Per la fascia sinistra, oltre al neo arrivato Mimmo Criscito, fari puntati su Cristian Molinaro: il laterale sinistro ha dato l’addio al Torino per fine contratto ed è pronto a vivere una nuova avventura. L’esperto terzino è stato richiesto anche dal Frosinone, ma la meta rossoblu non lo lascerebbe indifferente. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Leandro Castan, possibile sostituto del campano Izzo: il brasiliano, che ha vissuto una brevissima esperienza alla Sampdoria due anni fa ed è reduce dalla parentesi in Sardegna con la maglia del Cagliari, non rientra nei piani della Roma di Eusebio Di Francesco ed è destinato a dare l’addio. Genova Today sottolinea che il Grifone è in pressing, con i rapporti tra i due club che sono più che ottimi: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, difesa da completare per il Genoa.