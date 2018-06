Genoa, oggi si chiude per Sandro grazie al… Benevento!

La priorità di Davide Ballardini per il Genoa 2018/2019 è il centrocampo: oggi si concluderà l’affare Sandro, poi Bertolacci

Il Genoa che verrà nella stagione 2018/2019 riparte dal centrocampo. E’ questo il reparto che più di tutti l’allenatore Davide Ballardini ha preteso di rinforzare. Diversi i nomi già vagliati da dirigenza e allenatore, tanto che il cerchio sembra essersi chiuso attorno a due nomi che più di tutti risaltano nella lista dei desideri del tecnico. I nomi sono quelli del centrocampista brasiliano Sandro e di Andrea Bertolacci. Due trattative complicate, non semplici già dall’inizio, ma che giorno dopo giorno veleggiano con sempre più probabilità di andare in porto. E la giornata di oggi, ad esempio, potrebbe essere quella decisiva per l’arrivo di Sandro Rantere Guimaraes Cordero, in arte Sandro.

Il centrocampista brasiliano ex Tottenham ha concluso la stagione 2017/2018 con la maglia del Benevento, club che ha trovato la retrocessione in Serie B per via dell’ultimo posto in classifica. Sandro sarebbe un acquisto di tutto rispetto per il Genoa, già a partire dal suo palmares individuale che contiene 17 presenze nella Nazionale maggiore del Brasile e l’argento Olimpico vinto a Londra nel 2012. Curiosamente, sarà decisiva proprio la ‘sponda’ del Benevento affinché Sandro possa giocare in Liguria la prossima stagione. Il cartellino dell’ex Tottenham, infatti, è di proprietà del club turco dell’Antalyaspor. Tuttavia, il Benevento ha la possibilità di riscattarlo per 2 milioni e 300 mila euro.

Una cifra inferiore, dunque, rispetto a quella chiesta dai turchi al Genoa: 4 milioni di euro difficilmente trattabili. Oggi è l’ultimo giorno in cui il Benevento potrà esercitare il suo diritto di riscatto. Qualora il Genoa dovesse acquistare Sandro da un club italiano, per l’appunto i giallorossi, il Grifone non avrebbe bisogno di liberargli un posto di extracomunitario in rosa. E, per sdebitarsi dell’acquisto, a Benevento potrebbe essere girato in prestito uno dei giovani migliori rossoblù: il sogno dei sanniti è Asencio, che quest’anno ha giocato nell’Avellino.