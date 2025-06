Calciomercato Genoa, Ngonge si avvicina sempre di più? Ecco l'indiscrezione in casa rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Messias in bilico, si valuta Ngonge. Niente da fare per Sulemana. Le ultime novità

Il calciomercato Genoa entra in una fase calda e densa di movimenti, tra rinnovi incerti, nuovi obiettivi e sfide con altri club di Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossoblù sta ancora aspettando una risposta definitiva da Junior Messias in merito al rinnovo di contratto. L’accordo attuale con l’ex Milan scade il 30 giugno, e la trattativa non ha ancora portato alla tanto attesa firma.

Il calciomercato Genoa ha grande stima di Messias e sarebbe felice di proseguire il rapporto, ma nel frattempo la dirigenza si sta cautelando. In questo senso, una delle opzioni valutate per rinforzare le corsie offensive è Cyril Ngonge, esterno offensivo belga attualmente in forza al Napoli. Il profilo piace per duttilità e capacità di saltare l’uomo, ed era già stato monitorato in passato dal Grifone. Se Messias dovesse decidere di non prolungare, Ngonge potrebbe diventare un nome caldo del calciomercato Genoa nelle prossime settimane.

Sul fronte delle entrate, però, c’è da registrare anche una pista sfumata. Kamaldeen Sulemana, esterno ghanese che nei giorni scorsi era stato accostato al Genoa, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta, che ha chiuso l’operazione per 17 milioni di euro. Una cifra fuori dalla portata del Grifone in questa fase, che sposta ora l’attenzione su alternative più accessibili.

Curiosamente, l’Atalanta continua a guardare anche in casa Genoa. Dopo aver venduto Marco Ruggeri all’Atletico Madrid per una cifra vicina ai 20 milioni, il club bergamasco è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Tra i profili seguiti c’è Honest Ahanor, giovane talento nato ad Aversa e di nazionalità nigeriana, cresciuto nel vivaio rossoblù. Il giocatore è sotto osservazione anche dal Milan, ma l’Atalanta si è già mossa con decisione e potrebbe chiudere a breve l’affare, versando oltre 10 milioni di euro.

Il calciomercato Genoa si muove dunque su più tavoli, tra possibili uscite eccellenti e nuove soluzioni da inserire nello scacchiere di Gilardino. La strategia della società è chiara: confermare la competitività mantenendo l’equilibrio economico. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di Messias e per eventuali nuovi innesti.