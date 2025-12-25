Calciomercato Genoa, Norton-Cuffy lascerà la squadra rossoblu? La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, Norton-Cuffy lascerà la squadra rossoblu? La situazione non lascia dubbi

Nel panorama del Calciomercato Genoa uno dei nomi più caldi delle ultime settimane è senza dubbio quello di Brooke Norton-Cuffy. L’esterno inglese classe 2004 rappresenta una delle note più positive della stagione rossoblù e le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione dei top club italiani, Inter in primis. La crescita del giovane laterale è stata costante, grazie a un mix di potenza fisica, velocità e personalità che lo ha reso rapidamente un punto fermo nello scacchiere tattico del Genoa.

Secondo le indiscrezioni di mercato, i nerazzurri starebbero valutando un possibile affondo già nella sessione invernale, alla ricerca di un rinforzo di qualità e prospettiva per la fascia destra. Tuttavia, il Calciomercato Genoa sembra muoversi in una direzione ben precisa: proteggere i propri talenti e non indebolire la rosa a stagione in corso. La dirigenza del Grifone ha infatti deciso di fare muro attorno a Norton-Cuffy, considerato centrale nel progetto tecnico.

Le richieste economiche avanzate dal club ligure sono molto elevate. Per sedersi al tavolo delle trattative già a gennaio, il Genoa chiederebbe una cifra ritenuta “monstre”, che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Una valutazione che testimonia quanto il club creda nel potenziale del giocatore e quanto il Calciomercato Genoa sia orientato a valorizzare i propri asset, piuttosto che cederli in fretta.

Alla luce di queste condizioni, appare difficile immaginare un trasferimento immediato. Più probabile che ogni discorso venga rimandato alla prossima estate, quando il mercato offrirà margini di manovra più ampi. Nel frattempo, il Genoa si gode il suo gioiello, consapevole che le prestazioni di Norton-Cuffy continueranno ad accendere i riflettori sul Calciomercato Genoa anche nei prossimi mesi.

