Calciomercato Genoa, De Rossi preoccupato! Quel giocatore potrebbe lasciare subito la squadra rossoblu

Calciomercato Genoa, Norton Cuffy sempre in procinto di dover lasciare la squadra rossoblu. Il punto

Il Calciomercato Genoa osserva con attenzione le mosse delle big, in particolare quelle dell’Inter, perché dalle strategie nerazzurre potrebbero nascere occasioni interessanti anche per il club rossoblù. A Milano, infatti, il tema principale del mercato invernale ruota attorno alla ricerca di un nuovo esterno destro, resa necessaria dal grave infortunio alla caviglia di Denzel Dumfries, che resterà fermo almeno fino a marzo.

L’assenza dell’olandese ha aperto una vera emergenza tecnica e la dirigenza interista è chiamata a intervenire con decisione per non compromettere la corsa allo Scudetto e il cammino europeo. In questo contesto, anche il Calciomercato Genoa segue con interesse l’evolversi della situazione, consapevole che eventuali incastri o esclusioni potrebbero liberare profili utili per rinforzare la propria rosa.

Secondo le analisi di settore, il rendimento poco convincente di Luis Henrique ha ulteriormente accelerato la necessità di un intervento. Tuttavia, alcuni nomi accostati all’Inter sono già stati esclusi: il ritorno di Raoul Bellanova non è considerato una pista concreta, così come non lo è mai stato quello di Brooke Norton-Cuffy. Un chiarimento importante anche in ottica Calciomercato Genoa, dato che l’esterno inglese era stato accostato in passato a diversi club di medio-alta classifica.

Resta complicata anche la pista che porta a Marco Palestra, gioiello dell’Atalanta valutato circa 40 milioni di euro, cifra fuori portata per una trattativa invernale. L’identikit tracciato dall’Inter è chiaro: si cerca un esterno “alla Ivan Perisic”, un giocatore totale, capace di unire corsa, fisicità e qualità offensiva.

Un profilo di questo tipo è difficile da trovare a gennaio e proprio per questo il Calciomercato Genoa potrebbe inserirsi indirettamente, sfruttando eventuali movimenti a catena. Le prossime settimane saranno decisive per capire se dalle esigenze dell’Inter nasceranno opportunità concrete anche per il club ligure.

