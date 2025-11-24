Calciomercato Genoa, Norton-Cuffy nel mirino di diverse big. Chi vuole il giocatore rossoblu? - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Norton-Cuffy nel mirino di Inter e Juventus, ma la soluzione potrebbe essere un prestito

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il Genoa si trova al centro di una serie di trattative che coinvolgono i suoi talenti più promettenti. Uno dei nomi più caldi è quello di Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno destro inglese classe 2004, che sta impressionando con le sue prestazioni fisiche e dinamiche nella squadra di Gilardino. Tuttavia, la concorrenza per assicurarsi il suo talento è agguerrita, con Inter e Roma in prima fila, ma anche la Juventus che segue con attenzione la situazione.

Il futuro di Norton-Cuffy: acquisto e prestito?

Norton-Cuffy ha subito attirato l’attenzione di alcune delle squadre più importanti della Serie A grazie alla sua velocità e capacità di spingere lungo la fascia. Ma la strategia del Genoa sembra essere chiara: il club ligure non è intenzionato a svendere i suoi gioielli, soprattutto dopo aver raggiunto una certa stabilità economica. Questo significa che, nonostante l’interesse delle big, il Genoa non è obbligato a cedere i propri giocatori a gennaio.

Tuttavia, la Inter sembra avere una carta da giocare per anticipare la concorrenza. Secondo le ultime voci di calciomercato, i nerazzurri potrebbero proporre un accordo che prevede l’acquisto immediato di Norton-Cuffy, ma con la possibilità di lasciarlo in prestito al Genoa fino al termine della stagione. Questa formula consentirebbe al club di Inzaghi di assicurarsi un talento per il futuro, mentre il Genoa potrebbe mantenere l’esterno a disposizione per la seconda metà del campionato, fondamentale per la lotta salvezza.

La concorrenza: Roma e Juventus sul giocatore

Non solo l’Inter: anche la Roma ha messo gli occhi su Norton-Cuffy, così come la Juventus, che segue con attenzione il giovane laterale. Entrambe le squadre potrebbero concorrere con i nerazzurri per assicurarsi il talento del Genoa, ma la trattativa sembra dipendere dalla volontà del club rossoblù di accettare un trasferimento in inverno. Sebbene la situazione finanziaria del Genoa sia migliorata rispetto al passato, la dirigenza potrebbe comunque considerare la vendita di Norton-Cuffy a fronte di un’offerta irrinunciabile, ma solo se l’affare risulterà vantaggioso anche per il futuro della squadra.

La strategia del Genoa

L’obiettivo principale del Genoa rimane quello di raggiungere la salvezza in Serie A. Per questo motivo, la priorità sarà mantenere i giocatori chiave, come Norton-Cuffy, fino al termine della stagione. L’offerta dell’Inter di acquistare il giocatore subito, ma lasciarlo in prestito fino a giugno, rappresenta una soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le parti: il Genoa incasserebbe subito il trasferimento, mentre l’Inter avrebbe il tempo di preparare il giovane talento per il futuro, evitando al contempo la concorrenza delle altre big.

In sintesi, il calciomercato Genoa si preannuncia movimentato, con Norton-Cuffy al centro dell’attenzione. La sua partenza a gennaio non sembra imminente, ma la trattativa potrebbe chiudersi con una formula vantaggiosa per tutti, con il giocatore che potrebbe restare a Genova fino alla fine della stagione prima di passare a uno dei top club di Serie A.

