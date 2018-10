Piatek one man show, il Genoa lo blinda: «A gennaio resta»

Krzysztof Piatek resta al Genoa, parola del direttore sportivo Giorgio Perinetti: ecco le sue parole a Dazn

E’ senza ombra di dubbio la rivelazione di questa prima parte di stagione, con gol a raffica e prestazioni di altissimo livello: Krzysztof Piatek non ha intenzione di fermarsi. In questi minuti si sta giocando Genoa-Parma e il polacco ha trovato nuovamente la via del gol, eguagliando il record di Bobo Vieri. E il suo futuro sarà ancora rossoblu…

Nelle ultime settimane l’ex KS Cracovia è stato accostato a numerosi club, ma il direttore sportivo del Grifone Giorgio Perinetti non ha dubbi circa il futuro del polacco: «Ci ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto ha un senso del gol innato e vede sempre la porta», ribadendo con un «assolutamente sì» sulla permanenza al Marassi del talentuoso centravanti.