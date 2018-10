Piatek conquista il Genoa e raggiunge il record di Bobo Vieri, in gol per le prime 7 partite del campionato 2002/2003 con l’Inter. Ecco tutti i primati che il polacco potrebbe agguantare…

Un record Krzysztof Piatek se lo era già portato a casa: con i suoi 8 gol segnati finora in 6 partite di Serie A è infatti di sicuro il miglior nuovo acquisto della storia del calcio moderno in Italia. O almeno, quello che ha ingranato meglio di tutti. Nessuno come il polacco era riuscito a segnare tanto al primo approccio con la massima serie, anche se in passato pure altri attaccanti erano riusciti comunque a mettere insieme gol su gol nelle prime giornate di campionato. E pochi minuti fa, nel corso di Genoa-Parma, ha eguagliato un certo Christian Vieri, stabilendoun record che reggeva da parecchi anni e che in pochi, sinceramente, credevano potesse essere agguantato da un rookie o poco più.

Segnando contro il Parma Piatek ha concluso la settima partita di fila in Serie A in rete su sette giocate (il Genoa, lo ricordiamo, non ha disputato la prima gara a causa della tragedia del Ponte Morandi): nella stagione 2002/2003 c’era riuscito soltanto Bobo Vieri con la maglia dell’Inter. Una striscia positiva che portò comunque fortuna all’attaccante azzurro, che concluse quella stagione con 24 gol segnati in 23 partite di campionato giocate. Attenzione però, l’ex Ks Cracovia potrebbe non fermarsi più: oltre agli otto gol segnati, infatti, ci sarebbero da aggiungere anche in quattro rifilati al Lecce in Coppa Italia (in una sola partita). Risultato? 12 gol in 7 partite ufficiali finora per il polacco, che da quando indossa la maglia del Genoa ha sempre segnato in ogni gara giocata. Tra gli altri record ancora da abbattere ne ricordiamo un paio: le undici partite di fila sempre in gol di Gabriel Batistuta ai tempi della Fiorentina (1994/1995) e le nove di David Trezeguet con la Juventus (2004/2005). In entrambi i casi però non si trattava delle prime gare di campionato.