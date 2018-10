Genoa-Parma: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Genoa-Parma, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Genoa-Parma si prospetta una partita ricca di gol ed emozioni: al Marassi, infatti, si sfideranno due tra le squadre più in forma del momento. Da una parte ci sono i padroni di casa con 3 vittorie nelle ultime 4 gare e un Piatek devastante. Il bomber polacco, che sta attirando su di sé le attenzioni di tutte le big, infatti ha segnato 8 gol in 6 partite di Serie A. Dall’altra parte, invece, c’è un Parma che vuole continuare a stupire: anche i ducali sono reduci da 3 vittorie nelle ultime 4 gare. L’ultima è stata vinta 1-0 contro l’Empoli, grazie alla rete di Gervinho che, con 3 gol in 5 presenze, si sta rivelando sempre più un acquisto fondamentale. Tuttavia, l’ivoriano non farà parte del match, a causa di un infortunio muscolare. I padroni di casa, che hanno da recuperare ancora una partita contro il Milan, in caso di vittoria potrebbero cullare sogni di alta classifica. Il Genoa, infatti, attualmente, si trova al settimo posto, a 12 punti, a una sola lunghezza dall’Inter, che occupa la quarta posizione.

Genoa-Parma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12.30

Genoa-Parma: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Genoa-Parma: probabili formazioni e pre-partita

Ballardini non sembra avere grandissimi dubbi sulla formazione da schierare: sarà un 3-4-1-2 e, in avanti, gli intoccabili sono Piatek, Kouamè e Pandev, che agirà da trequartista. In difesa l’unico ballottaggio sarà tra Gunter e Zukanovic, con il primo favorito per sostituire l’infortunato Biraschi, anche se quest’ultimo, nonostante un problema alla mano, conta di poter recuperare. In porta, invece, dovrebbe spuntarla il giovane Radu sull’esperto Marchetti. D’Aversa, invece, dovrà rinunciare al suo uomo più in forma: Gervinho, infatti, non sarà della partita e al suo posto giocherà Ciciretti. Con lui in attacco, ci saranno Di Gaudio e Ceravolo che sostituirà Inglese. I ducali, infatti, dovranno fare a meno di due uomini chiave del loro reparto offensivo, mentre a centrocampo saranno confermati Stulac, Barillà e Rigoni. In difesa, Gagliolo, non al meglio, proverà a stringere i denti.

GENOA (3-4-1-2): Radu; Gunter, Spolli, Criscito; Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Pandev; Kouamè, Piatek. All. Ballardini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Rigoni, Stulac; Ciciretti, Ceravolo, Di Gaudio. All. D’Aversa.

Genoa-Parma Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Parma sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Streaming Calcio.