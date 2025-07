Calciomercato Bologna, Perin nuovo portiere rossoblu? Questi ostacoli potrebbero complicare la trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: idea Perin, ma lo scenario resta complicato. La situazione attuale dei rossoblu

Il calciomercato Bologna è entrato nel vivo e tra le tante ipotesi che circolano in queste settimane c’è anche quella che porta a Mattia Perin. Il portiere della Juventus, dopo anni vissuti all’ombra dei titolari, potrebbe essere alla ricerca di un nuovo progetto in cui sentirsi protagonista. E il Bologna, per struttura e ambizioni, sembrerebbe il profilo ideale per rilanciare la carriera dell’estremo difensore.

Tuttavia, lo scenario appare tutt’altro che semplice. Nella rosa rossoblù sono già presenti due portieri affidabili come Skorupski e Ravaglia, il che rende difficile immaginare un terzetto completato anche da Perin. La società emiliana, del resto, dovrà fare scelte ben ponderate in vista della prossima stagione, soprattutto in ottica lista UEFA e sostenibilità economica.

Il nome di Perin, comunque, circola con insistenza nelle cronache del calciomercato Bologna, non solo per il valore tecnico del giocatore, ma anche per un passato che lo lega già alla maglia rossoblù. Il portiere, nato a Latina, ha infatti già indossato i colori del Bologna in una breve parentesi della sua carriera. La sua storia calcistica si è però sviluppata soprattutto tra Genoa e Juventus: con il Grifone ha trovato spazio, fiducia e prestazioni di livello, mentre a Torino ha vissuto un’esperienza molto diversa.

Alla Juventus, Perin è rimasto spesso ai margini: prima secondo di Buffon, poi chiuso da Szczęsny, e ora tagliato fuori anche dall’arrivo di Di Gregorio, nuovo titolare scelto dal club bianconero per difendere i pali. Una lunga attesa che non ha mai portato al definitivo salto di qualità nella squadra torinese.

Ecco perché l’opzione Bologna rappresenterebbe un’opportunità interessante, sia per Perin che per il club. Il portiere è ancora nel pieno della maturità calcistica e ha voglia di rimettersi in gioco. Ma affinché la pista diventi concreta, sarà necessario un incastro perfetto tra uscite, equilibri interni e volontà reciproche.

Per ora, dunque, resta solo un’ipotesi sul tavolo del calciomercato Bologna. Ma in un’estate che promette sorprese, anche questa pista non va del tutto esclusa.