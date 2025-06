Calciomercato Genoa, doppio colpo in vista per la squadra rossoblu: nel mirino Pessina e un grande attaccante - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi su Colpani e Pessina del Monza per rinforzare il centrocampo. I rossoblu sognano un doppio colpo importante

Il Calciomercato Genoa comincia a prendere forma e le prime indiscrezioni parlano di un forte interesse del club rossoblù per due centrocampisti del Monza: Andrea Colpani e Matteo Pessina. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica di Genova, il Genoa starebbe valutando concretamente questi due profili per dare più qualità ed esperienza alla mediana nella stagione 2025/26.

Andrea Colpani, classe 1999, è reduce da un’annata in prestito alla Fiorentina, dove ha mostrato buone doti tecniche e capacità di inserimento. Il centrocampista tornerà ora al Monza, ma difficilmente rimarrà in Serie B. Su di lui c’è l’interesse di diversi club di A, tra cui anche il Sassuolo, ma il calciomercato Genoa sembra deciso a fare un tentativo concreto per assicurarsi le sue prestazioni. Colpani sarebbe un innesto ideale per il sistema di gioco di Vieira, grazie alla sua versatilità e propensione offensiva.

L’altro nome importante finito sul taccuino del calciomercato Genoa è quello di Matteo Pessina, capitano del Monza e giocatore dalla grande esperienza, anche internazionale. Il classe 1997 ha già vestito la maglia della Nazionale e rappresenterebbe un colpo di spessore per il centrocampo rossoblù. Pessina avrebbe espresso il desiderio di rimanere in Serie A nonostante la retrocessione del Monza, e il calciomercato Genoa potrebbe offrirgli la giusta occasione per continuare a giocare ad alti livelli.

Con l’obiettivo di alzare il tasso tecnico della rosa, la dirigenza del Grifone sta lavorando su più fronti per rinforzare ogni reparto. Tuttavia, il centrocampo resta una priorità assoluta e i profili di Colpani e Pessina si inseriscono perfettamente nel piano strategico della società, che punta su giocatori italiani, giovani ma già esperti.

Il Calciomercato Genoa si prospetta molto attivo, con il club determinato a confermare quanto di buono fatto nella scorsa stagione e a costruire una squadra ancora più competitiva per il futuro. L’interesse per Colpani e Pessina dimostra l’ambizione della società ligure di crescere ulteriormente, puntando su calciatori di qualità e con un forte spirito di appartenenza.