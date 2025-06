Calciomercato Genoa, cosa filtra intorno alla trattativa per comprare Matteo Pessina? Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi puntati su Matteo Pessina per rinforzare il centrocampo. La situazione intorno alla trattativa

Il Calciomercato Genoa entra nel vivo e uno dei nomi che inizia a circolare con insistenza è quello di Matteo Pessina. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, il centrocampista classe 1997 sarebbe finito nel mirino del club rossoblù per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Un’operazione ambiziosa, che dimostra la volontà del calciomercato Genoa di alzare il livello qualitativo della propria rosa.

Attualmente in forza al Monza, Pessina è reduce da una stagione negativa in Brianza considerando anche l’infortunio. Tuttavia, il suo desiderio sembra chiaro: rimanere in Serie A, ma possibilmente rilanciarsi in un contesto più competitivo, che possa anche riaprirgli le porte della Nazionale. In questo senso, il Calciomercato Genoa potrebbe rappresentare l’occasione giusta per voltare pagina e ritrovare nuove motivazioni.

Il profilo di Pessina interessa particolarmente per la sua capacità di giocare in più ruoli a centrocampo: mezzala, trequartista o mediano, il giocatore ex Atalanta garantisce tecnica, intelligenza tattica e dinamismo. Caratteristiche che ben si sposano con il progetto tecnico del Genoa, orientato verso un calcio moderno e aggressivo.

Dal punto di vista economico, l’operazione non sarebbe semplice ma nemmeno impossibile. Il Calciomercato Genoa potrebbe tentare la strada di un prestito con diritto di riscatto, oppure inserire contropartite tecniche per abbassare l’esborso complessivo. Molto dipenderà anche dalla volontà del Monza, che potrebbe lasciar partire il suo capitano di fronte a un’offerta ritenuta congrua.

Per il calciomercato Genoa, inserire un giocatore del calibro di Pessina rappresenterebbe un segnale forte: l’obiettivo è costruire una squadra solida, in grado non solo di mantenere la categoria ma di puntare alla parte sinistra della classifica. Il Calciomercato Genoa è solo agli inizi, ma con nomi del genere sul taccuino, la tifoseria può iniziare a sognare.

In attesa di sviluppi ufficiali, resta l’interesse concreto del calciomercato Genoa per Pessina: un’operazione che, se dovesse andare in porto, farebbe rumore e darebbe slancio a un mercato che si preannuncia molto interessante per il club ligure.