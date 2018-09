Arrivato in estate dal KS Cracovia, Krzysztof Piatek ha conquistato Genoa e il calcio italiano: top club europei sulle sue tracce

Numeri da record per un exploit inaspettato, Krzysztof Piatek si è conquistato la ribalta internazionale con gol e prestazioni. Sono sei le reti segnati nelle prime cinque gare con la maglia del Genoa, numeri da record per un talento prelevato in estate per ‘due spicci’ dal Ks Cracovia. E i top club lo hanno già messo nel mirino…

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il Borussia Dortmund è sulle sue tracce: il BVB lo sta monitorando con grande interesse e punta ad anticipare la folta concorrenza. Intervenuto a Radio Marte, il diesse Giorgio Perinetti ha sottolineato: «E’ un’intuizione del presidente Preziosi, non mi prendo meriti che non ho. Offerte? Abbiamo staccato il telefono: non lo vendiamo, vogliamo godercelo».